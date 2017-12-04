牽拖車輛擋路 莽男砍傷車行老闆、員工

2017-12-04 11:21

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區40歲徐姓男子，上個月30日晚間8時許，騎機車經過泰山區文程路一間汽車美容店前，竟以店家的車輛擋住車道為由，進入店內與業者理論，雙方大吵後徐男負氣離去，孰料5分鐘後他竟帶著西瓜刀闖入砍殺33歲高姓店長、34歲史姓員工後逃逸，造成2人全身多處刀傷，警消獲報到場將2人送醫，所幸無生命危險，警方不到1小時就逮捕行兇的徐男。

警方調查，徐男目前無業，疑似精神不穩，時常到住家所屬的派出所求助表示被人跟蹤，也經常無故與人發生口角，是轄區內的頭痛人物；上個月30日晚間8時許，他騎車行經泰山區文程路，突然闖進路邊的汽車美容店理論：「你們的車擋住車道了！」讓店家一頭霧水，雙方爆發口角後徐男撂下狠話：「你們給我等著！」隨即騎車離開現場。

孰料不到5分鐘，徐男又騎回現場，發現高男、史男2人在外抽菸聊天，當場持西瓜刀追砍2人後逃離現場；警消趕到現場，發現高男的腹部有刀傷、史男的左小刀也被砍傷，2人意識清楚，送醫後已無生命危險。

警方事後循車牌追人，不到1小時就逮捕行兇的徐男，偵訊時徐男，聲稱因為店家車輛佔用車道才會進去理論，否認行兇，一度還痛罵警方亂抓人，警方訊後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

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