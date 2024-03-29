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澎湖望安3層樓民宅無預警倒塌 幸未傳傷亡

望安水垵村一處三層樓民宅，今天突然傳出倒塌意外。（民眾提供）

望安水垵村一處三層樓民宅，今天突然傳出倒塌意外。（民眾提供）

2024/03/29 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第一屆望安跳島半島馬拉松，即將在31日登場 ，舉辦活動前夕，望安鄉水垵村1處3層樓建築已列入危樓多年，今（29）日突然傳出倒塌意外，所幸無人居住，因此未傳出人命傷亡，望安鄉長許賢德、水垵村長高瑞明等人，立即趕往現場坐鎮指揮，望安警分局派員前往現場拉起封鎖線。

望安警分局調查指出，望安水垵村84號對面，一處廢棄多年3層樓建築，今日上午11時許突傳出無預警倒塌，根據東垵所員警訪談附近鄰居，得知該3樓民房已約50年無人居住，近來常有屋頂塌下落石的聲音，外觀也已因年久失修，呈現頹垣現象。

東垵派出所立即會同鄉長與水垵村長，前往水垵村84號對面了解房屋倒塌情形，東垵所已與鄉長對危樓現場圍封鎖線與交通錐，並告知附近住民別靠近，也請村長廣播村民週知，以維居民安全，並派出小型山貓，將崩塌落下建築殘塊清理乾淨。

水垵村位於望安島的北部，其南自天台山向東延伸，經風門至布袋港北岸的常溫仔，而與中社為界。村民勤儉淳樸，頗具鄉村特色，表土貧瘠，雖有旱田耕作，但看天吃飯，必須仰賴天降甘霖才能豐收，因此與澎湖多處離島景況相似，面臨青壯人口大量流失，因此老舊屋舍乏人管理，形成危樓，成為不定時炸彈，隨時都有崩塌意外。

老舊民宅已50多年無人居住，鄰近住戶常會前往停放機車。（民眾提供）

老舊民宅已50多年無人居住，鄰近住戶常會前往停放機車。（民眾提供）

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