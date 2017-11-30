黃國昌批洪秀柱造謠 提告誹謗法院判無罪

2017-11-30 11:22

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱今年4月3日在受訪時說，時代力量立委黃國昌支持日本核食進口、毒品除罪化，黃國昌認為洪所言不實，自訴控告洪秀柱誹謗，台北地院今天宣判，洪秀柱無罪。可上訴。

洪秀柱當時在嘉義市黨部接受媒體聯訪時說，「民眾痛恨黃國昌支持核食進口、支持毒品除罪化及配合民進黨諸多違法亂紀的事情，認為黃國昌所做的很多事情都在製造社會對立，所以發起罷免（黃國昌）」。黃國昌因此怒控洪秀柱誹謗。

北院審理期間，洪秀柱到庭答辯說，當時是媒體聯訪，問她對於有人要發動罷免黃國昌的意見，她才被動回應，且她是基於善意，對於可受公評的公共議題發表評論，黃國昌不能因為別人意見與他不同就告人，她事前已善盡合理查證義務，使她合理確認黃的立場。

洪秀柱主張，她在事後2天再次受訪時也已經說了，若黃國昌能具體、明確地表達反對日本核食進口、毒品除罪化，與國民黨站在同一陣線，那麼她就願為誤會而道歉，但黃並沒有回應，因此她覺得沒必要道歉。

黃國昌則是認為，洪秀柱顯現的態度就是毫無悔意和歉意，惡意捏造他人對公共議題的意見，張冠李戴，還要他與國民黨站在一起才願意道歉，莫名其妙的道歉條件毫無道理，顯示她毫無道歉之意。