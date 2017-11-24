合庫搶案搶匪自殺 父親掩面哭泣不願相信

2017-11-24 19:04

〔記者湯世名、林良哲／彰化報導〕新竹市合作金庫竹塹分行今天下午發生搶案，犯案的男子潘健源（39歲）持槍搶劫後上吊自殺，記者也找到潘男的父親，他表示兒子很孝順，無法想像他會持槍搶劫銀行，目前真不知道要如何面對此一現實。

潘健源在行搶時，朝男行員賴偉達鳴開1槍，造成賴男死亡，而他逃往案發現場附近的1棟豪宅大樓內藏匿，警方封索大樓及附近路口並逐層搜索，潘男自知難逃法網，在大樓內上吊自殺。

潘男的父親住在彰化縣伸港鄉，記者今天晚間前往採訪時，潘男的父親還不知道自已的兒子竟然犯下重案，而且已經上吊自殺，他一聽見此消息，滿臉驚恐並哭泣，表示自己完全無法置信。隨後當地員警也來到其住處，告知其子已經死亡之事實。

潘男的父親表示，兒子目前未婚，自己一個人住在台中市，從事漂流木與藝品買賣，有時還會拿錢回家，偶爾也會買些好吃的食物，特別從台中帶回來彰化，算是孝順的兒子，完全無法想像他會持槍搶銀行。

而潘男的母親表示，兒子在本週二有回家一趟，向她拿了2萬元，當時也沒說要做什麼，但她當晚作了一個惡夢，心中就相當擔心，沒想到發生這種悲劇。

今晚7點左右，潘家二位老人家搭車北上認屍。他們表示，真的無法相信兒子會犯案並自殺，希望能看見屍體，確認是否是自己的兒子。

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