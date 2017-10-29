社子島惡火奪4命 鄰居：一家人昨還參加萬聖節活動

2017-10-29 12:48

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨台北市延平北路五段一處公寓發生大火，由於火勢猛烈延燒迅速，當時住在公寓4樓的賴姓男子、楊姓妻子與7歲兒子、5歲女兒逃生不及，紛紛倒臥鐵窗邊葬身火窟。附近鄰居說，賴男一家人住在社子多年，他們家的兩個小孩也十分可愛、人見人愛，昨天夫妻還帶小孩參加萬聖節活動，「想不到竟天人永隔」。

鄰居還說，賴的父母原本住在3樓，因年紀大改住1樓，賴男4口住在3、4樓；賴男4口幾乎每天晚上都會到1樓和父母一起用餐，夫妻對父母十分孝順。