海軍馬支部駕駛士官開車途中昏迷 釀3車追撞4傷

海軍馬支部士兵出車禍。圖為馬支部營區。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-10-12 10:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍司令部稍早表示，駐守於澎湖馬公的馬支部，一名連姓下士在今日上午8點40分，駕駛採買車返營途中，因不明原因昏迷，在副供站附近十字路口處造成三車追撞意外事件，目前小客車受傷民人2員，軍人2人受傷，陸續送往至三軍總醫院澎湖分院救治。

海軍司令部強調，相關肇事責任，本軍刻正配合警方調查中，將全力協助後續傷患照護，另通令各單位加強注意行車安全。