1800名統促黨成員上街頭 領完便當就地解散

統促黨成員領取便當。（記者王冠仁翻攝）

2017-10-01 17:02

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨今天以慶祝「慶祝光輝十月」為由，在台北車站周邊舉行遊行，活動到今天下午4點左右結束。警方說，今天整起遊行過程平和，也沒有獨派人士出現挑釁、叫囂，方才4點遊行隊伍回到北車東三門外廣場，遊行群眾領取便當後就地解散。

警方說，粗估今天約有1800名統促黨成員上街頭參加遊行，警方有鑑於日前發生在台灣大學的暴力滋擾事件，今天調派約600名警力在遊行沿線道路進行警戒。