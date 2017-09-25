台灣警察大勝！德國巨腿丐上午搭機離台

班傑明上午搭機離台。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-25 09:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕18日來台灣的德國巨腿男班傑明（Benjamin Holst），還未成功乞討買春就遭台灣警方盯上，昨天宣告遇上麻煩的台灣警察將離開，今天上午8時在臉書PO文並在機場打卡「Time for boarding Good bye Taiwan see you 」，正式向台灣警察認輸離境。

班傑明決定離境消息，不少網友在底下直呼「good job taiwan police！」；據了解，班傑明的下一站是中國，不少網友們笑說「班傑明該小心的不只警察了」。

班傑明22日遭恆春警方盯上後，寫著「Taiwan police won arest me ）:」後，都不敢更新臉書狀態，直到昨午在臉書PO文「投降」，稱遇上警方麻煩，決定離開台灣，附上「Trouble whit taiwan police ）:」，底下回復網友留言時，也稱被列入不受歡迎人物，決定離開台灣。

恆春警方重申，未發現班傑明在台灣有脫序行徑，尊重他離境的決定，也呼籲各國觀光客到台灣觀光，都應遵守台灣法令。

班傑明在東南亞乞討買春被列入黑名單。（記者蔡宗憲翻攝）