台灣警察大勝！德國巨腿丐上午搭機離台

班傑明上午搭機離台。(記者蔡宗憲翻攝)

2017-09-25 09:22

〔記者蔡宗憲/屏東報導〕18日來台灣的德國巨腿男班傑明(Benjamin Holst),還未成功乞討買春就遭台灣警方盯上,昨天宣告遇上麻煩的台灣警察將離開,今天上午8時在臉書PO文並在機場打卡「Time for boarding Good bye Taiwan see you 」,正式向台灣警察認輸離境。

班傑明決定離境消息,不少網友在底下直呼「good job taiwan police!」;據了解,班傑明的下一站是中國,不少網友們笑說「班傑明該小心的不只警察了」。

班傑明22日遭恆春警方盯上後,寫著「Taiwan police won arest me ):」後,都不敢更新臉書狀態,直到昨午在臉書PO文「投降」,稱遇上警方麻煩,決定離開台灣,附上「Trouble whit taiwan police ):」,底下回復網友留言時,也稱被列入不受歡迎人物,決定離開台灣。

恆春警方重申,未發現班傑明在台灣有脫序行徑,尊重他離境的決定,也呼籲各國觀光客到台灣觀光,都應遵守台灣法令。

班傑明在東南亞乞討買春被列入黑名單。(記者蔡宗憲翻攝)