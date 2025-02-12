雨鬧元宵！全台天氣不穩防大雨

中央氣象署表示，今天氣相當不穩定，台灣各地及澎金馬都有陣雨。（資料照）

2025/02/12 07:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（12日）鋒面通過加上南方雲系北移雙重影響，天氣相當不穩定，台灣各地及澎金馬都有陣雨，且有局部較大雨勢發生機率，應留意短延時強降雨，並可能伴隨強陣風等較劇烈天氣現象。入夜後，雨勢更趨明顯，基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫只有14至18度，白天因各地陰雨，高溫較昨日下降，約18至21度；澎湖全天15至18度，金門13至17度，馬祖12至17度。此外，今、明（13日）兩天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

請繼續往下閱讀...

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天起，東北季風增強，各地天氣較涼。南方雲系北移，中南部及東北部、東南部地區有陣雨，亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨；尤其今天晚間至明天清晨，基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生機率。

14日東北季風減弱，天氣仍較涼；水氣仍多，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

15日各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；另一鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

16日至17日清晨，東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，17日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，16日清晨北部及東北部地區亦有零星短暫雨。

18日各地早晚稍涼，天氣大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 16 ~ 18 18 ~ 20 17 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法