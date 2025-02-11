誰隱藏在中國黑幫背後？法媒紀錄片封面照驚見「反共館長」

台灣反共YouTuber八炯透露，先前質疑他揭露中國統戰手法是編劇本、知名網紅「館長」陳之漢，照片出現在法國知名國際媒體最新報導。（圖擷取自「France Inter」粉專）

2025/02/11 21:47

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣反共YouTuber八炯今（11）日下午透露，知名網紅「館長」陳之漢先前質疑他揭露中國統戰手法是編劇本，他的照片出現在法國知名國際媒體最新報導，內文則介紹「誰隱藏在可怕的中國黑幫背後？」（Qui se cache derrière les redoutables mafias chinoises ？）貼文引發網友熱議。

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據了解，《法國國際廣播電台》（RFI）9日在臉書粉專發文，介紹法國記者兼電視台導演維金（Antoine Vitkine）2023年拍攝的3部紀錄片《三合會－征服世界的中國黑社會》（Triades La mafia chinoise à la conquête du monde），探討中國歷史最悠久、與共產黨關係友好的最大犯罪組織，如何以武力鎮壓民主運動。

維金受訪提到，目前三合會成員在中國境內會遭全力打壓，但若在其他地區或國家，則會在某些情況下會為共產黨利益提供服務。維金指出，從1911年支持孫中山推翻清朝、1949年部分成員隨國民黨逃難到台灣，並參與迫害台灣人長達近40年的「白色恐怖」，再到2019年持械鎮壓香港反送中運動，這些民主歷史事件都有三合會的身影。

值得一提的是，維金當年拍攝這部紀錄片，還有採訪在2019年一起公開呼籲反對中共政府入侵台灣、支持反送中運動、曾在2020年遭遇槍擊但奇蹟倖存的網紅「館長」陳之漢。因此，《法國國際廣播電台》發布貼文附上的其中1張照片是館長的單人照，還以法文寫上「誰隱藏在可怕的中國黑幫背後？」

貼文一出立即掀起台灣網友熱烈討論，不少人紛紛吐槽片中當年大聲力挺「反共」的館長，似乎早就從世上消失了，「我猜館長會說這法國媒體是『綠媒』」、「怎麼可以說館長是黑道？這樣黑道情何以堪」、「三槍之後，他的人格卻跟著死去了，懷念過去的他」、「裡面受訪的館長還在反中，還來得及進場買輝達NVIDIA」。

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