| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大統長基假油案沒收頂新近8億元 另罰800萬
 首頁 > 社會

跟毒蛋有關？鋅安公司澄清並無混用氧化鋅

鋅安公司生產的飼料用氧化鋅。（記者林宜樟攝）

2017-04-25  16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕針對嘉義縣「鋅安」公司被質疑可能將工業用氧化鋅用在輔助飼料，認為跟戴奧辛雞蛋有關；鋅安副總經理謝富傑回應，該公司氧化鋅產品分為工業用與飼料用，向台灣鋼聯購買的粗氧化鋅是使用在工業用產品，並無混用在飼料用氧化鋅。

謝富傑表示，公司中的操作標準書，已註明「禁止使用台灣鋼聯股份有限公司原料」生產飼料用產品，而公司主要生產的氧化鋅產品為工業用氧化鋅，佔95％，主要用在橡膠製品，飼料用氧化鋅僅佔5％，來源是向其他廠商購買，均有單據可清查，而工業用與飼料用氧化鋅的價格均一公斤75元左右，並無將台灣鋼聯氧化鋅使用在飼料用氧化鋅的理由。

謝富傑說，生產的工業用、飼料用氧化鋅包裝都有註明清楚，且分開存放，並無混用或混售；因此事造成購買飼料用氧化鋅廠商困擾，從今天起不再生產及出售飼料用氧化鋅。

嘉義縣政府農業處畜產科長林珮如表示，今天已到鋅安公司採樣飼料用氧化鋅，送農委會檢驗是否含有戴奧辛，預計兩週結果出爐，該公司提供相關單據，也將進行查核比對。

廣告
  • 鋅安公司開放記者瞭解廠區生產商品。（記者林宜樟攝）

    鋅安公司開放記者瞭解廠區生產商品。（記者林宜樟攝）

  • 鋅安公司開放記者瞭解廠區生產商品。（記者林宜樟攝）

    鋅安公司開放記者瞭解廠區生產商品。（記者林宜樟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戴奧辛 氧化鋅 雞蛋
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：跟毒蛋有關？鋅安公司澄清並無混用氧化鋅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.