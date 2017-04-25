跟毒蛋有關？鋅安公司澄清並無混用氧化鋅

鋅安公司生產的飼料用氧化鋅。（記者林宜樟攝）

2017-04-25 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕針對嘉義縣「鋅安」公司被質疑可能將工業用氧化鋅用在輔助飼料，認為跟戴奧辛雞蛋有關；鋅安副總經理謝富傑回應，該公司氧化鋅產品分為工業用與飼料用，向台灣鋼聯購買的粗氧化鋅是使用在工業用產品，並無混用在飼料用氧化鋅。

謝富傑表示，公司中的操作標準書，已註明「禁止使用台灣鋼聯股份有限公司原料」生產飼料用產品，而公司主要生產的氧化鋅產品為工業用氧化鋅，佔95％，主要用在橡膠製品，飼料用氧化鋅僅佔5％，來源是向其他廠商購買，均有單據可清查，而工業用與飼料用氧化鋅的價格均一公斤75元左右，並無將台灣鋼聯氧化鋅使用在飼料用氧化鋅的理由。

謝富傑說，生產的工業用、飼料用氧化鋅包裝都有註明清楚，且分開存放，並無混用或混售；因此事造成購買飼料用氧化鋅廠商困擾，從今天起不再生產及出售飼料用氧化鋅。

嘉義縣政府農業處畜產科長林珮如表示，今天已到鋅安公司採樣飼料用氧化鋅，送農委會檢驗是否含有戴奧辛，預計兩週結果出爐，該公司提供相關單據，也將進行查核比對。