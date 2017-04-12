看到同袍頭皮屑 火爆士兵罵「噁心」、打人巴掌罰7萬

海軍一三一艦隊支援隊資訊毛姓一兵，在威海營區中正堂上課時，罵戴姓同袍廢物，被罰7萬。（記者林嘉東攝）

2017-04-12 11:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍131艦隊支援隊一兵毛姓士兵與戴姓同袍上課時，見戴男有頭皮屑，竟罵：「前面坐一個廢物，好髒好噁心！」戴下課後找他理論，反被毛狠K一頓。基隆地院審結，依公然侮辱與傷害罪合併判毛拘役70天，得易科7萬元罰金。

判決指出，25歲的毛姓士兵是海軍131艦隊支援隊資訊一兵，去年8月間，與也是一兵的戴姓士兵，一起在威海營區中正堂上精神戰力課程。

坐在戴後面的毛，當著同袍的面前，大罵：「我前面怎麼坐一個廢物，你看他旁邊都是頭皮屑，好髒好噁心！」

戴不滿遭羞辱，下課後找毛到中正堂外理論；未料，反遭毛搧打左臉一巴掌，戴因此報警提告。

基隆地院忍為，毛罵戴「廢物」等語，有羞辱戴的意思，且有彭、曾2士兵作證，犯公然侮辱罪加上毛又掌摑戴左臉頰一巴掌，分別依公然侮辱罪與傷害罪各判他40天，合併應執行70天。