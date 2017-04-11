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襲胸狼現身新莊 女遭尾隨襲胸嚇破膽

2017-04-11  15:02

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區年約30多歲的羅姓女子，日前下午3時許獨自走在新莊區民安西路的巷弄內，突遭1名陌生男子尾隨後絆倒，男子襲胸後徒步快跑逃逸，光天化日下遭狼爪襲擊，讓羅女驚呼：「好害怕！」事後也將男子特徵及拍得的監視器影片PO上網，提醒其他女子「慎防狼爪」。

新莊分局表示，轄區光華派出所接獲多位民眾報案後已針對周遭道路加強巡邏，以維護民眾安全，目前也成立專案小組，擴大調閱監視器追查，鎖定1年約30歲的涉案男子積極追查，務必要將這名惡狼繩之以法。

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  • 民眾在臉書社團上PO文提醒女性民眾。（記者曾健銘翻攝）

    民眾在臉書社團上PO文提醒女性民眾。（記者曾健銘翻攝）

  • 路口監視器拍下襲胸狼的身影。（記者曾健銘翻攝）

    路口監視器拍下襲胸狼的身影。（記者曾健銘翻攝）

  • 路口監視器拍下色狼犯案後倉皇逃逸。（記者曾健銘翻攝）

    路口監視器拍下色狼犯案後倉皇逃逸。（記者曾健銘翻攝）

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