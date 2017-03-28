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特警好鼻師聞車有K煙味 男竟「屎遁」想逃

2017-03-28  10:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕劉姓男子邀林姓吊車駕駛和周姓女美容師，一起前往KTV開毒趴歡唱，半路遇高市保大特警，因車內飄出濃濃K煙味，3人下車受檢，林男因緊張想「屎遁」，警方卻早一步在車內查獲毒品，將3人帶回隊部偵辦，今將劉嫌送辦並採驗另2人尿液。

特勤小隊長張化龍等組員昨晨於前金區中華、六合路口，發現一輛自小客車違停於路旁，警方下車盤查勸導，卻聞到一股K煙味自車內飄出，特警眼尖發現副駕駛座門把，放有1小包K他命毒品，警方詢問同車3人「有無藏有其他違禁品」，3人全搖頭否認。

此時，副駕駛座上的林男（21歲）開口「我要棒賽（台語：大便）」，警方認為他想屎遁，要他先忍一忍，才說完就在車內查獲更多毒品，包括32包毒品、101.74公克，以及K毒25包、40.12公克，林男發現毒品全被找了出來，屎意全消，不再要求「棒賽」。

車上駕駛劉男（22歲）供稱，毒品是他攜帶的，準備帶往KTV狂歡助興用，他邀約吊車駕駛林姓友人（21歲），以及從事美容美甲的周姓（20歲）女友人，一到到KTV歡唱開毒趴。

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  • 保大特警聞車內有K毒煙味，車內男子竟想「屎遁」。（記者黃良傑翻攝）

    保大特警聞車內有K毒煙味，車內男子竟想「屎遁」。（記者黃良傑翻攝）

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