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美鷹會鎖定這族群賣「生基位」 狠詐 北市夫妻檔噴千萬

警方查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/03/26 16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕美鷹會大哥張群皓涉嫌籌組「假仲介買賣生基位」詐騙集團，鎖定曾投資未上市股票失利民眾，假稱以「生基位憑證」賠償股票投資損失，佯稱有買家願意高價收購等話術，慫恿投資後再轉售獲利，甚至假扮「法師」佯裝作法取信行騙，至少20人上當，財損逾6000萬元，一對台北市夫妻檔受騙達1000萬元。刑事局偵一大隊、偵七大隊今天宣布偵破，逮張嫌等36人送辦，而張嫌與集團幹部、3名假法師等14人遭檢方聲押獲准。

警方調查，37歲張嫌2022年起在台北市先後設立「萬秝文化事業有限公司」、「立鼎宗教文藝事業有限公司」，吸收癌末病重的蔣姓男子擔任人頭負責人，從事仲介買賣生基位的詐騙集團，旗下業務員鎖定曾投資未上市股票失利的民眾，以每個1萬元「生基位憑證」賠償股票投資損失，引誘被害人上鉤。

集團利用「生基位」市場不透明的特性，集團成員分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色，向被害人佯稱有買家願意高價收購的詐欺話術，慫恿被害人投資後再轉售獲利，陸續讓被害人加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，甚至有成員持假的法師證，扮演「法師」帶被害人到墓園區，佯裝作法取信。

等被害人投入大量金錢後，再謊稱各種理由讓「交易」破局，被害人血本無歸。此外，集團對旗下業務員管理嚴苛，若有不從便施加拳腳、棍棒，予以凌虐，但業務員每詐騙得手，則可分潤3成。

警方是經長期跟監蒐證，去年12月5日到今年2月26日，陸續於台北市、新北市、宜蘭縣、台南市等地發動拘提、搜索，共查緝張嫌等36人到案，並查扣不法所得房地產2處、債權579萬元、名車5部、現金255萬元、名表16支，以及改造手槍1把、子彈17發、辣椒水槍1把、鎮暴槍1把與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣現金、名表，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

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