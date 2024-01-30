天道盟美鷹會設局泰達幣詐騙 6旬退休婦2千多萬噴飛

34歲美鷹會鄭姓成員，設局泰達幣投資詐騙。（記者鄭景議翻攝）

2024/01/30 16:37

〔記者鄭景議／台北報導〕34歲的天道盟美鷹會鄭姓成員，誘騙被害人加入LINE群組，宣稱可幫被害人投資泰達幣，被害人投資後要出金才發現受騙上當，共40人受害財損累計達6千萬元，其中一名60歲保險業務退休的老婦人遭詐2千餘萬元，刑事局警方依詐欺罪及洗錢防制法逮捕鄭男為首的詐團成員10人，負責收水的陳姓及段姓男子收押，鄭男則10萬元交保。

警方調查，鄭男透過臉書及IG廣告誘騙被害人點擊連結，而後邀請被害人加入LINE群組，以話術宣稱可幫被害人投資泰達幣，並要被害人安裝假投資APP，當被害人信以為真將錢匯出，鄭男將錢拿去買泰達幣，並給被害人一個虛擬錢包，實際上鄭男並未將泰達幣的金鑰給被害人，被害人帳面上的虛擬錢包只能看不能領，控制權都在鄭男手中，鄭男並將泰達幣存到其他冷錢包，來躲避警方追查。

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鄭男為取信被害人，還在北市萬華區和平西路租了一間店面，作為虛擬貨幣的實體店，並要陳男擔任店長，鄭男透過員工守則及「陌生客戶開發話術」要求成員，並要成員將被害人帶去店面匯錢，取信被害人，被害人見到實體店面深信不疑，往返數次匯錢，其中60歲的保險業務退休的老婦，匯款給鄭男近10次，遭詐2000餘萬元，才發現受騙。

刑事局警方透過打詐「情資研析中心」，查出詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資，交由偵查第一大隊偵辦，於23日執行斷「投」專案，在鄭男處所逮捕鄭男，並在萬華實體店及位於三重正義路上的基地執行搜索。

在三重搜索時，警方還撞見葉姓車手帶著來路不明的116萬元現金回來，當場被警方依現行犯逮捕，警方共計逮捕鄭男在內10人，現場查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣等贓證物，還查扣兩幅美鷹會的「幫派象徵畫」，全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法法辦。

警方查扣兩幅美鷹會的「幫派象徵畫」。 （記者鄭景議攝）

鄭男彙整員工守則及「陌生客戶開發話術」，要求底下成員熟記。（記者鄭景議攝）

警方說明詐團手法。（記者鄭景議攝）

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