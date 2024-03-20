投資「生基位」失利侵占別人遺產稅 代書A走350萬判4年6月

基隆市陳姓代書投資「生基位」失利，為填補鉅額債務，侵占李氏家族遺產稅200萬餘元，再劉姓女子詐得150萬元，被基隆地院依業務侵占等罪，判處4年6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/03/20 16:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市陳姓代書投資「生基位」失利，為填補鉅額債務，趁李氏家族委託他辦理繼承時，侵占李家遺產稅200萬餘元，還偽造女兒之名，簽下150萬元本票、借據，向劉姓被害人詐得150萬元。基隆地院近日審結，將陳男依業務侵占、偽造有價證券等罪，合併判處4年6月徒刑。

「生基位」號稱可以改運，外型類似骨灰罈，近年因靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法。

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陳姓代書投資「生基位」失利，積欠鉅額債務，2年前受李氏家族所託，辦理土地繼承與遺產稅等事宜時，挪用李家要匯款給他，要繳給政府的200萬餘元遺產稅，竟全數拿來購買「生基位」，直到李家去年2月間接獲法務部行政執行署宜蘭分署執行命令，才知道他們要繳給政府的200萬餘元遺產稅被陳男侵吞，氣到報警提告。

判決指出，陳男侵占李家200萬餘元遺產稅曝光前1年，為填補投資「生基位」已背負的鉅額債務，為了向劉姓女子借錢，再假冒女兒之名，簽下150萬元本票與借款契約書，允諾若未依約支付利息與欠款，就把他名下的一棟房產讓渡給劉女，成功向劉姓被害人借得150萬元，直到劉女遲未收到利息與欠款，又發現陳允諾還不出錢，要讓渡給她的房產所有權人竟然是別人的，才知道受騙。

判決指出，陳男侵占李家遺產稅與向劉女詐得350萬元後，即逃亡避不見面，經檢察官發布通緝落網後，雖坦承犯行，允諾只要交保出去就會還債，但迄今未賠償被害人告訴人分文，顯見陳男毫無還款能力及意願，卻一再矇騙，依業務侵占、偽造有價證券等罪，分別重判他1年6月與3年6月，合併應執行4年6月徒刑。

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