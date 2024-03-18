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超貪理專！A客戶3.5億買豪宅、保時捷 判刑11年半定讞

前理專周勵宏12年來私吞高達3.5億多元，高等法院更一審認犯銀行法中背信罪，判刑11年6月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

前理專周勵宏12年來私吞高達3.5億多元，高等法院更一審認犯銀行法中背信罪，判刑11年6月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2024/03/18 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕前銀行理財專員周勵宏在職時，長期蠶食6名VIP客戶的存款，12年來私吞高達3.5億多元，案發後還急於脫產、意圖落跑出境。高等法院更一審認周犯銀行法中背信罪，判刑11年6月；犯罪所得173萬美元、2.8億餘元台幣，扣除應發還被害人的金額後，其餘沒收；最高法院駁回上訴定讞。

檢方調查，周勵宏因投資期貨失利，利用職務之便挪用客戶存款，以填補個人的財務黑洞，共6人受害，其中陳姓客戶遭挪用2.5億多元；周還支付女友生活開銷，並到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步，犯行曝光後緊急脫產，變賣保時捷跑車與逾3千萬的豪宅，依法起訴周男。

台北地院一審認定周勵宏侵占金額龐大，嚴重傷害客戶對銀行的信賴，依違反銀行法特別背信罪，將周判刑10年6月；高院二審指全案再有5名被害人提告、總計11人，且周案發後僅返還被害人1500萬多元，決定加重改判至12年4月，創下理專盜領客戶存款判決刑度最重紀錄。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審說明，周勵宏濫用客戶信賴誆騙款項，又未賠償銀行損失（各客戶所受損失由銀行先行賠償），漠視法紀且不尊重他人財產權，另考量他無前科、坦承主要犯行、返還陳姓被害人部分款項等犯後態度，改判刑11年6月；犯罪所得173萬美元、2.8億餘元台幣，扣除應發還被害人的金額後，其餘沒收。最高法院駁回上訴確定。

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