北市羅斯福路大樓傳傾斜 李四川澄清：地震造成磁磚掉落

台北市原住民族語言研究發展基金會建物傳出傾斜情形。（記者劉慶侯翻攝）

2025/01/24 15:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市中正區羅斯福路1段的原住民族語言研究發展基金會大樓今（24）天下午傳出傾斜，磁磚掉落；台北市副市長李四川獲報第一時間趕赴現場，他表示，經與4大專業技師現場勘查，初步認為大樓並無傾斜，研判是受前幾天的地震影響造成磁磚掉落。台北市建築管理工程處將裁罰大樓管理單位6萬元。

位於台北市中正區羅斯福路一段上的原住民族語言研究發展基金會，今天下午突然傳出建築物大樓左傾歪斜，磁磚掉落，砸毀遮雨棚，民眾嚇得報警。

請繼續往下閱讀...

李四川獲報第一時間趕赴現場，經與4大專業技師現場勘查，初步認為大樓並無傾斜，研判可能受前幾天的地震影響，造成磁磚掉落。他表示，基金會將委託廠商將懸掉在上面的磁磚清理後，就可恢復騎樓通行。建管處將持續觀察，以確保安全。

建管處補充說，經現場專業公會技師勘查，初步認為大樓並無傾斜，建物內部無裂痕，僅外牆石材剝落，未影響結構安全；現場已設置封鎖線，建管處將依法裁罰該大樓管理單位6萬元，並限期改善外牆石材脫落問題，同時要求儘速清除掉落於兩棟間的石材，以確保公共安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法