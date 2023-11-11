拿到生基位運氣更差！民眾急於脫手 反遭設局損失2200萬元

黃男為首的生基位公司，誆稱可高價收購生基位，藉此詐得2200萬餘元。圖為警方查扣生基位詐騙案，與新聞事件無關。 （資料照）

2023/11/11 22:37

〔記者吳政峰／台北報導〕部分民眾投資未上市公司失利，拿到號稱可以改運的「生基位」，以黃男為首的生基位公司得悉他們亟欲脫手變現，誆稱可介紹人高價收購，但要先出錢買土地，藉此詐得2200萬餘元。新北地檢署8日發動搜索，約談13人到案，依加重詐欺取財向新北地院聲押黃、蘇兩名主嫌獲准，餘被告以10萬到20萬元不等交保，另查扣近千萬元不法所得。

生基位外型類似骨灰罈，不同處在於生基位是放入活人的指甲、頭髮和八字等，再透過開運五寶、生基寶盒等，達到改運功效，近年因為靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法。

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檢警調查，黃、蘇等21人於2022年11月間，對外以黃男公司的靠行業務員名義，從事銷售生基位業務，因生基位商品在市場交易中並非活絡，他們得知部分民眾因投資未上市公司失利，而獲得生基位等改運產品，因急於脫手，卻苦無銷售管道，因而認有利可圖，起了詐心。

黃男等人向他們誆稱，可用優惠價格購買生基位，再虛構不存在的買家，或佯裝買家身分，宣稱願以高於生基位市價數倍不等的價格收購，或以購買生基位改運等詐術，要他們先掏錢購買土地權狀，以利交易。多名被害人不察，陸續交付款項，目前累積詐騙金額超過2200萬餘元。

新北地檢署檢察官王涂芝檢察官8日指揮刑事局第九大隊，搜索黃男公司及黃男等人位於新北市新莊區、中和區等18處所，查扣不法所得223萬元、另凍結毛姓共犯帳戶共762萬元，並拘提13人到案說明。

訊問完畢後，王涂芝認為黃、蘇為首謀，涉犯刑法第339條之4加重詐欺取財罪嫌重大，有勾串之虞，10日向新北地院聲請羈押禁見均獲准；其餘被告則各以10萬元至20萬元不等交保。

新北檢表示，近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，將從嚴從速偵辦該類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，打擊該等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全。

新北檢呼籲，犯罪集團利用國人改運觀念推銷生基位產品，投資陷阱多，國人在投資時，務必注意風險及陷阱，以免受害。

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