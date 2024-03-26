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「硬上說」遭黃國昌求償百萬下月宣判 周玉蔻出庭勸「放寬心胸」

親自出庭的周玉蔻則勸黃國昌「放寬心胸」；全案定4月25日下午4時宣判。（記者溫于德攝）

親自出庭的周玉蔻則勸黃國昌「放寬心胸」；全案定4月25日下午4時宣判。（記者溫于德攝）

2024/03/26 16:04

〔記者溫于德／台北報導〕周玉蔻去年6月在臉書發文指黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，被黃求償100萬元並要求刪除臉書文章、刊登判決主文。台北地院上午開庭，雙方均表明和解破局，親自出庭的周玉蔻則勸黃國昌「放寬心胸」；全案定4月25日下午4時宣判。

周玉蔻庭後表示，黃國昌身為司法法制委員會的委員，其監督對象包括司法院、法務部，卻以司委會委員的身分對她提告，帶給法官非常大的壓力，不僅對她不利，就黃本人來說也屬利益衝突。

周玉蔻直言黃國昌應該離開司委會，才能有公平的判決；另本案應該在黃離開司委會後再宣判，才能對她在法律上的權力有所保障。

全案源於民眾黨主席柯文哲去年接受「館長」陳之漢直播專訪時，針對司改議題時提到「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」。同年6月13日周玉蔻上臉書發文指「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

後來黃國昌回擊，先上臉書回應：「網友傳訊告訴我周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭。惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」黃再遞狀向周求償100萬元並刪除文章、刊登判決主文。

北院上午開庭時，周玉蔻強調自己的言論是對法務部將來的部長人選進行評論，屬是言論自由所允許的範圍；至於黃國昌自從加入時代力量直到今日成為立委，都曾罵過她，她也都沒提告，因為她知道她是公眾人物。

周玉蔻也說自己此生首次站台就是替黃國昌站台，另她為和解所擬的聲明稿則已盡到最大的誠意，她也不想再與黃國昌這位年紀相差甚大的人爭辯，並勸黃國昌要「放寬心胸」，也要接受更多批評與評論。

黃國昌透過律師回應，周玉蔻的言論與事實相差甚遠，報導內容指「師生戀」，屬雙方合意，黃國昌也曾澄清否認有周女所指的強制性交；何況，周玉蔻未經查證，同時不受新聞自由的保障。

然周玉蔻的律師說，黃國昌可能是未來法務部長的人選，黃的過去、私德以及人品，應可受公評，且黃擔任大學教授時與女學生發展情誼，攸關教師倫理也攸關公共利益，屬言論自由保障的範圍。

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