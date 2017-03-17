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銅鑼案》前農林董座熊名武今入監服刑

2017-03-17  18:38

〔記者謝君臨／台北報導〕人稱「熊員外」的股市聞人、前農林公司董事長熊名武與特助溫世才，因涉高院法官集體貪瀆弊案的竹科銅鑼基地弊案，各被判刑7年、5年6月確定，台北地檢署執行科今傳喚熊、溫2人入監服刑，至於另名同案被告前立委何智輝，則因潛逃中國遭通緝。

據悉，唸法律的熊名武，在擔任農林總經理期間，因立志仿照古代士紳建莊園當員外，而被稱為「熊員外」。

檢方調查，何智輝被控利用立委、苗栗縣長職權，介入新竹科學園區銅鑼基地徵地案、久俊開發案，勾結前農林董事長熊名武、特助溫世才向科管局施壓，違法發放施工配合獎勵金。

民國92年9月，熊、溫遭高檢署查黑中心聲押獲准，同年12月，檢方聲請具保停押，法官裁定熊、溫各以200萬、100萬交保。

去年12月，最高法院駁回2人上訴，熊名武判刑7年，褫奪公權4年，溫世才5年6月，褫奪公權3年，何智輝判刑13年，褫奪公權8年確定。

至於法院判決熊、溫須連帶追繳贓款5209萬元，發還新竹科學園區管理局，但2人均向檢方表示沒錢。

日前熊曾以生病為由，向北檢聲請暫緩執行，但遭檢方駁回。熊、溫2人於今日中午向北檢報到入監。

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  • 圖為2011年高院更二審銅鑼案時，前農林公司董事長熊名武步出法院。（資料照，記者楊國文攝）

    圖為2011年高院更二審銅鑼案時，前農林公司董事長熊名武步出法院。（資料照，記者楊國文攝）

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相關關鍵字： 何智輝 溫世才 熊名武 貪瀆 銅鑼基地 集體貪瀆
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