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合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
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司改會議》改善監所收容及醫療空間 最快109年零超收

2017-03-16  09:56

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今早召開，探討收容人超收等相關獄政問題，法務部報告指出，兩公約實施後，國際專家審查我國落實施行情形，指出我國監所收容空間及醫療處所不足等困境；為解決超額收容問題，法務部將加強實行檢察及司法系統「前門政策」之轉向處遇，及「後門政策」之假釋制度進行相關因應。

法務部報告指出，除透過機動性調整移監，有效運用各矯正機關舍房空間外，另研提「紓解監所超收擁擠策略-改善監所十年計畫規劃報告」，以擴、增、改或遷建機關等方式，增加整體收容空間，以紓解超收情形。

近期也將提出矯正機關擴、遷、改建評估方案，提供新的收容空間，目前已推動辦理之監所新、擴建計畫，包括台北監獄新擴建工程，預計於今年9月落成啟用，宜蘭監獄擴建工程，預計明年12月落成啟用，共約可增加2424名容額，預計完成後整體超收比例將降至5.74％。

近期也將盤點矯正機關現有經管用地評估尚可推動辦理之新、擴及遷建計畫，包括雲林第二監獄新（擴）建計畫、彰化看守所遷建計畫，以及八德外役監獄新（擴）建計畫等，預計109年陸續完成啟用後，約可增加4500名容額，超收比例可降至0％，達成無超額收容目標。

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  • 法務部報告指出，除調整移監，有效運用舍房空間外，另以擴、增、改或遷建機關等方式，增加整體收容空間，以紓解超收情形。圖為台北監獄。（資料照）

    法務部報告指出，除調整移監，有效運用舍房空間外，另以擴、增、改或遷建機關等方式，增加整體收容空間，以紓解超收情形。圖為台北監獄。（資料照）

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