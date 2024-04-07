花東遇強震搭直昇機脫困！雲林退休教職員：天搖地動感覺世界末日

北港20多名退休校長、老師前往花東旅遊遇強震，受困天祥青年活動中心，搭乘國搜中心直昇機脫困。（民眾提供）

2024/04/07 18:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣北港鎮20多名退休老師、校長，4月1日組團到花東旅遊，2日入住天祥救國團青年活動中心，3日上午遇規模7.2地震，對外交通、通訊中斷受困，經過國搜中心救援搭直升機脫困。全數團員平安回北港6日晚上聚會，談起歷經地震，大家心有餘悸，天搖地動感覺世界末日，能平安回來除了感恩還是感恩。

團員指出，地震後又連續發生好幾起餘震也都明顯感到搖晃，地震後天祥地區斷水斷電，通訊中斷，發電機也不能用，幸好水塔有水能供應及市區電話可以通，4日國家搜救隊第1批4名特搜人員搭直昇機到達，掌握受困人數及旅客需求，並將地震資訊告知受困旅客，讓大家安心等候安排。

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團員回憶地震當下及震後受困狀況都說，這是人生遇到最艱困的一刻，對外交通全斷，狀況不明，而且活動中心建築牆壁多處剝落、龜裂，這些以前在電影中看到畫面竟會在眼前，大家都很害怕、恐慌，唯一祈求就是能趕快脫困平安回家。

團員說，感謝在大家無助驚恐時，台北南港恩慈堂牧師鄒麟及高子能帶領大家禱告，更感謝天祥青年活動中心組長陳進旺積極安排大家食宿及連絡搜救中心幫助大家脫困。

北港20多名退休校長、老師前往花東旅遊遇強震，一度受困天祥青年活動中心。（民眾提供）

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