花蓮西寶國小師生南投暫歇 老師：還好今天下山否則要斷糧

南投縣長許淑華在南投市的餐廳，請西寶國小師生吃飯，讓小朋友享受一頓熱騰騰的晚餐。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/07 19:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮縣西寶國小全校師生，今天由南投縣府派3部中巴接下山，途經南投市暫歇，由南投縣長許淑華設宴請師生吃好料。該校老師說，因學校沒有受損，小朋友不知花蓮受災嚴重，不過糧食快吃完了，還好今天下山，否則明天可能就要斷糧。

西寶國小全校師生今天中午分乘3部中型巴士，從天祥經台14甲線下山，到南投再換兩部大型遊覽車從南迴公路經台東返回花蓮，許淑華在該校師生換乘遊覽車之前，請師生在南投市紅鹿餐廳吃飯。

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許淑華說，徐榛蔚縣長前日就拜託南投縣能幫忙找3部中巴接西寶國小師生，從南投端下山，昨日路況還不是很穩定，因此今天上午才出發。她知道師生歸心似箭，原本想為師生準備麵包點心，但又想師生可能想吃熱騰騰的食物，因此才請師生們吃飽飯再趕路。

西寶國小的老師表示，這幾天學校還是有開伙，利用社區民眾送的蔬菜、肉類，及空投的麵條、泡麵，為小朋友做三餐，只是這些食物到今天就吃完了，若再不下山就要斷糧了。

該校的老師說，3日上午發生強震的時刻，當時學生們都在打掃，突然一陣搖晃，接著就看到對面山頭有落石崩塌，不過因學校並沒有受損，學校所處的地點也算安全，因此學生其實不太了解花蓮嚴重災情。

南投縣長許淑華設宴招待西寶國小師生，前往花蓮縣搜救返回南投的搜救隊員也一起吃飯。（記者陳鳳麗攝）

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