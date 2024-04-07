警專畢業生淪詐騙共犯 還教詐團「風控」下場慘了

黃姓警專畢業生，提供帳戶給詐騙集團淪為共犯，雖辯稱有精神疾病，但台中高分院認為其理解和行為舉止均無異常，駁回上訴，維持2年4月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/04/07 18:39

〔記者陳建志／台中報導〕黃姓男子為警專畢業生，但因沒考過四等考試未分發任警，黃為賺錢2021年間淪為詐騙集團的洗錢共犯，提供名下銀行、虛擬貨幣帳戶給詐團使用，賺取5％報酬，一個月就獲利19萬餘元，一審被判刑2年4月，黃上訴辯稱有「精神障礙」，但法官檢視黃與歹徒對話，發現黃還教歹徒如何「風控」（風險控制），認為黃理解、舉止無異常，駁回黃上訴，維持原判。

判決指出，黃男警專畢業，且有就業經驗，卻將銀行還有虛擬貨幣帳戶提供給自稱「李鳳月」及「導演」的不明人士使用，並約定帳戶若有款項入帳，即可按日領取入帳款項5%的金錢作為報酬，2021年底到隔年1月間共有9人遭騙匯款，黃男依指示轉匯至指定帳戶或用以購買虛擬貨幣，共獲利19萬3千多元。

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黃男在台中地院審理時，雖坦承有依指示轉匯至指定帳戶或用以購買虛擬貨幣，但矢口否認加入詐騙集團幫忙洗錢，辯稱在網路上找工作認識「李鳳月」，「李鳳月」再請他與「導演」接洽，兩人自稱是幣託公司工作人員，因有大量幣託帳戶需求，所以要請他提供銀行帳戶及虛擬貨幣帳戶供公司使用，強調自己也被騙。

不過法官認為，該公司如果有使用金融帳戶需求，應該是以經營者個人或公司名義申請帳戶以供資金往來、使用，實無必要租用與公司素無關連、亦欠缺信賴基礎的黃男帳戶供使用。

法官並查出，黃男在提供帳戶前，已數次向MyGoPen事實查證網站人員，詢問若干投資網站是否涉及詐騙，當時MyGoPen客服人員向黃男表示為「詐騙」、「不要妄想網路上的陌生人會幫你賺錢」，認為黃男已知道自己提供帳戶的行為可能涉及詐騙，一審遭判處2年4月徒刑，黃男不服上訴二審。

台中高分院調查發現，黃男雖有提供罹患精神疾病的就醫、住院紀錄，不過檢視黃與歹徒的對話紀錄可發現，黃在提供帳戶期間，還傳訊建議歹徒，「帳戶好像被你弄到風控了」、「台灣有在防洗錢，所以有在操作或頻繁操作都很容易被風控」、「我想入金一個月最多1000萬，就分配30天來平均入金提款，比較不會被風控」。

法官認為，黃男理解能力不僅毫無問題，甚且提供建議予「導演」，並可順利完成「導演」指示事項，行為舉止均無異常，原判決的認事用法並無違誤，量刑亦堪稱妥適，駁回上訴，維持2年4月徒刑，可上訴。

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