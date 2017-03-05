幫IS追殺的醫生？ 台女被騙1100多萬、逮3嫌犯

墨姓女子（右二）等3名馬來西亞籍車手，昨天專程來台取款被逮。（記者邱奕統攝）

2017-03-05 11:37

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市張姓女子去年8月在臉書遇上國際詐騙集團，以匯款方式，至今年2月陸續被騙1100多萬元，張女後來察覺有異，向警方報案，並以帳戶被凍結為由，要求面交款項，詐騙集團4日派3名馬來西亞車手專程來台取款，被埋伏的警方逮捕，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦，並追查上游集團。

警方表示，張女從事金融保險業，去年8月在臉書遇上自稱菲力普的男子，菲力普向她表示，自己是敍利亞聯合國醫生，雙方聊了1個多月後，菲力普就以要躲避恐怖集團IS追殺，計畫逃來台灣，但在台無親人代收醫療器材及行李等藉口，要求張女代收並墊付行李處理費美金5100元，但當時張女未予理會。

警方說，過了幾天後，張女在臉書又遇上一名自稱安德森的男子，安德森同樣向張女自稱是醫生，並以菲力普若不逃來台灣，恐會被IS殺害等理由，請求張女協助，張女基於同情，從去年9月起，陸續匯款1100萬元。

警方說，該詐騙集團昨天又以幫忙菲力普逃亡理由，向張女訛騙380萬元，張女發現有異，藉故帳戶頻繁匯款國外，被列為警示戶凍結，向對方約定在桃園市大園區面交款項後，並向警方報警。

警方表示，昨天該集團果然立即安排1女2男等3名馬來西亞籍車手前來台灣取款，警方見3人現身，立即將他們逮捕，根據3人機票資料，發現3人只在台灣停留1天，今天就要回國，是專程來台取款，但3人供稱是來台觀光，順便幫朋友拿東西，不清楚詐騙事情。

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