交換安全帽不算偷﹖警斥：太白目

2017-02-24 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓年輕人到網咖玩線上遊戲後準備騎車離開，見另部機車腳踏板上放置一頂與自己同顏色但有護目鏡的安全帽，心想有護目鏡的安全帽可防止飛蚊跑進眼睛，乾脆將兩頂安全帽互換後戴上離去，前晚因機車噪音引起警方注意攔查，偷安全帽行徑同時曝光，吃上竊盜官司。

警方指出，從事外務員工作的22歲吳男，上月底到中清路上某網咖玩線上遊戲，當晚結束遊戲到地下室準備騎車，突見身旁另部機車腳踏板上放置一頂與自己同顏色但有護目鏡的安全帽，心想夜間騎車戴有護目鏡的安全帽避免飛蚊跑進眼睛，況且只是交換安全帽應不觸法。

吳男見四下無人將自己安全帽放置對方機車座墊上，再假裝綁鞋帶蹲在地上順手拿起屬意安全帽戴上離去﹔劉姓被害人隨後準備牽車時發現安全帽遭竊氣憤不已，立即向第五分局水湳派出所報案。

警員洪崇銘根調閱數十支監視器反覆查看，比對出涉案人騎乘交通工具以車追人找上門，然車主表示機車都是兒子吳男使用，但已離家數日不知去向報警協尋。

前晚該所副所長林佑軒、警員瓦力司.比尤巡邏行經大鵬路、中平路口時，見騎車吳男拆除消音器產生噪音擾民，經攔查告發時發現是通報失蹤人口帶回所內辦理撤尋。

此時洪員剛好返所，見吳男再比對其名確認為安全帽竊嫌，吳男雖坦承拿走劉男安全帽卻天真表示，只是兩頂安全帽互換應不算偷吧，讓警方忍不住斥責，實在太白目﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。