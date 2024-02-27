為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

朱國榮棄保5億潛逃菲國 連累小女友父母、兄長、船長一家全交保

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。 （資料照）

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。 （資料照）

2024/02/27 08:06

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保5億多元，搭遊艇從台南安平出海潛逃菲律賓，調查局已將朱列為外逃要犯，其護照也被註銷及廢止，並分案追查當初協助朱潛逃的共犯，台北地檢署昨指揮刑事警察局、海岸巡防署等司法警察機關，依涉犯入出國及移民法等罪5路搜索，約談朱的小女友「宣宣」的家人等9人，今凌晨分別諭令8人以10萬至100萬元不等交保。

9名被告分別是船長鍾明華、擔任船員的鍾明華兒子鍾佳融、鍾佳汶、朱的女秘書曾子育、曾與朱國榮一同捲入炒股案的松崗數位文創監察人林郁芬、林郁芬的外籍丈夫夏本杰，以及幫朱產下一子、年僅卅歲小女友「宣宣」的父親陳泰壽、母親蔡宜伶、哥哥陳瑋䆁等家人。

昨晚至今凌晨，檢方漏夜訊問後，鍾明華以30萬元交保，鍾佳汶、鍾佳融各10萬元交保；曾子育以60萬元交保、林郁芬80萬元交保。「宣宣」父親陳泰壽100萬元交保、母親蔡宜伶與哥哥陳瑋䆁各20萬元交保，夏本杰則限制出境與出海；8名交保被告也一併限制出境與出海。

檢警查出，朱國榮所搭遊艇為有「極限超跑周董」稱號的極緻租賃公司實際負責人周哲男所提供，周另捲入台中商銀前董事長王貴鋒所涉背信案，已被新北地檢署聲押禁見獲准，關於助朱潛逃一案，周哲男此次未被約談，檢警將擇日借提周男進行訊問。

檢警掌握，朱國榮搭遊艇潛逃菲國之前，曾多次與周哲男、曾子育等人，一同在遊艇上開趴；去年9月7日下午3時，涉及龍邦、台壽保炒股案的朱，在高等法院判決出爐之前，先赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，自此行蹤成謎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》傳朱國榮在中國落網 刑事局緊急查證公安未回應
2024/02/18 10:22

獨家》傳朱國榮在中國落網 刑事局緊急查證公安未回應
最高檢廢止13名外逃要犯護照 央行前副總裁梁成金在列
2024/02/17 11:51

最高檢廢止13名外逃要犯護照 央行前副總裁梁成金在列

00939高效存股術 指數歷史總報酬翻七倍
國寶集團總裁朱國榮棄保5億潛逃 最高檢指示北檢廢止護照
2024/02/08 12:58

國寶集團總裁朱國榮棄保5億潛逃 最高檢指示北檢廢止護照
避免朱國榮棄保5億潛逃案重演 邢泰釗：首波註銷10大外逃重刑犯護照
2024/02/02 17:22

避免朱國榮棄保5億潛逃案重演 邢泰釗：首波註銷10大外逃重刑犯護照
朱國榮疑棄保5億潛逃 高院沒諭知「電子腳環監控」衍生討論
2023/09/19 10:56

朱國榮疑棄保5億潛逃 高院沒諭知「電子腳環監控」衍生討論
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播