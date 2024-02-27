朱國榮棄保5億潛逃菲國 連累小女友父母、兄長、船長一家全交保

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。 （資料照）

2024/02/27 08:06

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保5億多元，搭遊艇從台南安平出海潛逃菲律賓，調查局已將朱列為外逃要犯，其護照也被註銷及廢止，並分案追查當初協助朱潛逃的共犯，台北地檢署昨指揮刑事警察局、海岸巡防署等司法警察機關，依涉犯入出國及移民法等罪5路搜索，約談朱的小女友「宣宣」的家人等9人，今凌晨分別諭令8人以10萬至100萬元不等交保。

9名被告分別是船長鍾明華、擔任船員的鍾明華兒子鍾佳融、鍾佳汶、朱的女秘書曾子育、曾與朱國榮一同捲入炒股案的松崗數位文創監察人林郁芬、林郁芬的外籍丈夫夏本杰，以及幫朱產下一子、年僅卅歲小女友「宣宣」的父親陳泰壽、母親蔡宜伶、哥哥陳瑋䆁等家人。

請繼續往下閱讀...

昨晚至今凌晨，檢方漏夜訊問後，鍾明華以30萬元交保，鍾佳汶、鍾佳融各10萬元交保；曾子育以60萬元交保、林郁芬80萬元交保。「宣宣」父親陳泰壽100萬元交保、母親蔡宜伶與哥哥陳瑋䆁各20萬元交保，夏本杰則限制出境與出海；8名交保被告也一併限制出境與出海。

檢警查出，朱國榮所搭遊艇為有「極限超跑周董」稱號的極緻租賃公司實際負責人周哲男所提供，周另捲入台中商銀前董事長王貴鋒所涉背信案，已被新北地檢署聲押禁見獲准，關於助朱潛逃一案，周哲男此次未被約談，檢警將擇日借提周男進行訊問。

檢警掌握，朱國榮搭遊艇潛逃菲國之前，曾多次與周哲男、曾子育等人，一同在遊艇上開趴；去年9月7日下午3時，涉及龍邦、台壽保炒股案的朱，在高等法院判決出爐之前，先赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，自此行蹤成謎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法