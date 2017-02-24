凌晨肚餓買飯竟困電梯缺氧 警拿警棍撬開救援

2017-02-24 15:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名男子日前凌晨時覺得肚子餓，下樓搭乘電梯想去買東西吃，沒想到電梯突然故障受困在內，由於時間是凌晨1點多，無人經過使用，男子呼叫無人應，只好打電話報警；由於緊張加上空氣無法流通而缺氧，男子不斷咳嗽，警方立即用警棍當工具用力扳開，從縫中教男子重新啟動電源，終於將他救出。

嘉義縣水上分局南新派出所日前接獲報案，男子受困大樓電梯裡，副所長洪春毅與警員湯凱斌、實習生陳宥呈在現場，發現報案人已受困超過30分鐘，先通報消防隊協助，並在電梯旁安撫情緒。

但因受困時間久，電梯內空氣開始混濁，男子相當緊張，呼吸困難、不斷咳嗽，警員想出辦法，用警棍當工具合力撬開電梯外門，並教導報案人在電梯內嘗試重新啟動電源，電梯竟能啟動而順利救出。

男子獲救後心有餘悸，他說，因深夜肚子餓，外出購買東西，想不到電梯突然停電而受困，感謝警察急中生智，迅速救人。