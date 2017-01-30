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桃園龜山暗夜火警 屋主夫妻和來訪友人嗆傷

桃園龜山透天厝火警，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

2017-01-30  14:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龜山區山鶯路3巷一處3樓透天住宅，今天凌晨發生火警，屋內竄出火舌，濃煙不斷竄升，消防隊員抵達時，分工射水灌救，同時趕緊架設雙節梯救出屋內一對夫妻和來訪的友人，緊急將3人送醫後，幸無大礙。

這起火警發生在凌晨0時38分，位於巷弄的透天厝2樓突然起火，因為屋內有易燃回收物品及木製裝潢隔間，火勢一發不可收拾，當時屋內一對夫妻和來訪友人共3人受困，情況危及，消防隊員抵達時，趕緊架梯，在3樓陽台處引導3人下樓。

因屋內濃煙，3人輕微嗆傷，安全脫困後，屋內隨即引發大火，熊熊烈火，附近民眾紛紛外出察看，消防局出動18輛各式消防車搶救，火勢凌晨1時15分撲滅，屋內2、3樓燒得焦黑，火災發生原因另由消防局鑑識人員調查。

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  • 桃園龜山透天厝火警，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

    桃園龜山透天厝火警，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

  • 桃園龜山透天厝火警，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

    桃園龜山透天厝火警，現場火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

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