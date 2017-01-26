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男包養遭詐7千萬 怒控51歲郭女詐欺
2017-01-26 20:53
〔記者王定傳／新北報導〕經營排骨酥工廠的張姓男子包養郭姓茶藝館女子長達7年，期間郭女以懷孕墮胎等理由要錢，張被愛沖昏頭，借出近7000萬，前年間友人提醒注意，他回想細節懷疑受騙怒告詐欺，其妻得知後也告2人妨害家庭。新北地檢署今依通姦罪嫌起訴張翁、郭女，詐欺部分另案偵辦中。
檢警調查，68歲的張男與妻子經營排骨酥工廠事業有成，但他卻時常流連茶藝館、卡拉OK或小吃店等場所，97年間上茶藝館時結識51歲的郭女，迅速墜入愛河，開始漫長的包養之路。
郭女除了拿包養費外，還以懷孕墮胎、母親在台北住高檔飯店欠房費多達5、600萬元等理由開口借款，但她根本沒懷孕，張男被愛情遮住雙眼，有求必應，甚至向友人借了約2000萬元給郭女，7年來共給了郭女近7000萬元。
前年間，張翁友人看不下去，苦苦相勸後，張翁才起疑，加上張妻發現兩人情史，質問丈夫，他坦承偷情，張妻因此怒告兩人妨害家庭。
張男也不甘受騙，除提出郭女說出「懷孕、預產期」、「你就比較勇，我才會找你呀」、「你不知道我每次都濕答答嗎？事實上你摸下去有沒有濕答答？有嗎？」等錄音證據外，還拿出匯款、支票等約4600萬元單據，怒控詐欺。
檢方偵辦時，張坦承兩人發生多次性行為，郭女也坦承知道對方已婚並接受包養，不過，金錢部分是張男自願給她，絕無詐欺；檢方因此將兩人依妨害家庭罪嫌起訴，詐欺另案偵辦。
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