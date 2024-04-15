西螺金農米碾米廠 火噬3百坪

雲林西螺知名的金農米碾米場發生大火，濃煙竄天。 （記者鄭旭凱攝）

2024/04/15 05:30

濃煙竄上百公尺 延燒鄰近冷凍倉儲、驗車場等

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣西螺鎮金農碾米場昨天發生大火，濃煙竄天上百公尺，數公里外都能看見，廠房內更是熊熊烈焰，甚至延燒到鄰近的冷凍倉儲公司及驗車場，包括國軍的戰備儲糧等，總計燒毀的榖物糧食數量和金額難以估計。

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位於雲林縣西螺鎮西崙路的金農米碾米場，創立至今已有八十二年，打出「百年傳承米中之金」名號，最出名的是台梗九號米職人香米、台灣越光米等，昨天上午八點四十分左右消防單位接獲火警報案立即趕到現場滅火，由於廠房內都是易燃的稻榖、木棧板及泡綿等，火勢難以控制，原本只有一百坪左右的廠房起火，不到中午，連同鄰近的滿固冷凍倉儲公司及金泰驗車場等也遭到波及延燒，起火面積增至三百坪以上。

最出名的是台梗九號米、台灣越光米

由於火勢猛烈，現場黑色濃煙竄天，好幾公里外都能看到，廠內大火讓人看了怵目驚心，消防單位不斷增援各式消防車到二十二輛、救護車一輛，前往搶救的警義消人員也增加到九十人，現場由雲林縣消防局副局長蕭哲明指揮搶救，火勢直到下午兩點多獲得控制，傍晚五點二十三分撲滅。

逢週日 初步了解無人受傷

雲林縣消防局表示，由於昨天是週日，工廠僅有留守人員，初步了解無人受傷，財物物損失和起火原因還要再調查。

雲林西螺知名的金農米碾米場發生大火，濃煙竄天。 （記者鄭旭凱攝）

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