假培訓真性侵？女子控美髮補教師亂來

2017-01-20 13:47

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名高職美髮科畢業的女子，指控遭美髮界陳姓補教老師，假培訓之名帶她到摩鐵性侵，女子在案發5個月後由男友陪同報案，陳男否認性侵、辯稱是兩情相悅，全案已函送桃園地檢署偵辦中。

女子指控，她還在就讀美髮科時，到陳男的美髮班上課，去年6月陳男以私下培訓、指導為由約她外出，卻多次將她載往摩鐵性侵，她害怕陳男的權勢不敢聲張，直到去年11月才由男友陪同，向桃園警方報案。

陳男到案時否認女子指控，聲稱他與女子是兩情相悅，絕對沒有強迫她，雙方是出於自願；兩人說詞南轅北轍，全案目前由地檢署偵辦中。