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在教部高官頭上捏爆雞蛋 「捏蛋妹」開庭拒認罪

2017-01-17  17:33

［記者張文川／台北報導］去年7月勞團、學團赴教育部，針對大專學生兼任助理納入勞保爭議陳情，政大社會所女學生高若想，突然在高教司專委王淑娟頭頂捏破一顆生雞蛋，蛋汁灑在專員頭上；台北地檢署依侮辱公務員罪嫌起訴高若想，台北地院今首度開庭，高若想不認罪，主張她抗議的對象是教育部的政策，沒有針對侮辱王淑娟個人的犯意；審查庭法官將全案移送審理庭調查。

學生兼任助理納保爭議已延燒多時，高教工會等勞團與學生團體，認為教育部前年推出的「學習型助理」政策，衍生出「假學習、真勞動」，無法保障學生權益，要求教育部廢除「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」，使學生與校方回歸勞雇關係。

去年7月4日此項新政策實施一週年，勞團、學團群眾前往教育部抗議，教育部派高教司專門委員王淑娟出面接受陳情，高若想卻在眾目睽睽下站在王淑娟後方，在她頭頂上捏碎生雞蛋，黏稠的蛋汁沾在王的頭髮、衣服上；北檢偵查後依侮辱公務員罪嫌起訴高女。

高女今開庭主張無罪，認為王淑娟也是此政策的制定人之一，出來面對陳情時的說法也沒有要收回錯誤政策的意思，她當下研判教育部沒有收回成命之意，才在王女頭上捏爆雞蛋，「我承認這行為不禮貌，但我沒有侮辱王專委的犯意」，強調她抗議的對象是教育部的這項政策，而非針對王女個人。

法官當庭勸諭高女，重點在於高女行為的意圖與目的，她明知王女是公務員，還在她頭上捏破雞蛋，客觀上似已遂行了侮辱王女的意圖與目的，至於高女主張的主觀犯意，是否足以影響客觀事實，有待高女與律師再討論。

法官替高女上了一堂簡短的法律課之後，詢問高女是否願意另訂庭期，讓她和律師討論有無認罪的可能性，但高女堅持不願意認罪。審查庭法官將依案件管理流程規定，把全案移送審理庭，由電腦重新分案，由審理庭法官詳加調查。

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  • 政大「捏蛋妹」高若想，今開庭不認罪。（記者張文川攝）

    政大「捏蛋妹」高若想，今開庭不認罪。（記者張文川攝）

  • 教育部高教司專員王淑娟（右）在一場抗議活動中出面接受陳情與學生溝通，政大學生高若想（左）激動的高舉手中的雞蛋，在專委頭上捏破。（資料照，記者簡榮豐攝）

    教育部高教司專員王淑娟（右）在一場抗議活動中出面接受陳情與學生溝通，政大學生高若想（左）激動的高舉手中的雞蛋，在專委頭上捏破。（資料照，記者簡榮豐攝）

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