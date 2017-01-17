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小貨車國道追撞釀翻車 水果掉滿地

小貨車追撞釀翻覆，載運的水果掉滿地。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-17  09:43

〔記者曾健銘／新北報導〕國道1號北向25公里處，今日清晨6時許發生翻車事故，據了解，林姓小貨車駕駛運送蔬果行經該路段時，不慎與另輛小轎車發生追撞，小貨車失控翻覆在中外側車道，載運的水果掉落一地，警消人員獲報趕赴現場，發現林男已自行脫困，所幸其意識清楚，無生命危險，轎車駕駛則幸運無傷，目前國道警方已介入調查，詳細肇事原因仍待調查。

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  • 小貨車翻覆在車道上，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    小貨車翻覆在車道上，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

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