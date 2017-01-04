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抗議市府調漲租金 北農工會傳春節前怠工3天

2017-01-04  20:27

〔即時新聞／綜合報導〕據傳北農工會不滿北市府調漲租金，表示不排除在春節前怠工3天，表示抗議。

《TVBS》新聞報導，由於北市府調漲租金，造成北農經營嚴重影響，工會不排除在春節前發動怠工3天來進行抗議。

台北市議會日前決議通過，北市府將提高北農的市場、停車場及冷凍庫使用費，預估可增加3600萬元收入，且在北農繳清罰款前不得與北市府續約。

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  • 據傳北農工會不滿北市府調漲租金，表示不排除在春節前怠工3天，表示抗議。（資料照，記者黃建豪攝）

    據傳北農工會不滿北市府調漲租金，表示不排除在春節前怠工3天，表示抗議。（資料照，記者黃建豪攝）

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