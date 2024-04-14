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不滿被嫌講電話太大聲 泰國移工宿舍11刀刺死同鄉

苗栗縣銅鑼中興工業區一家公司泰國籍移工「阿比」（譯名），不滿被同鄉同事「瓦城」（譯名）嫌他在宿舍講電話太大聲，持水果刀刺死瓦城。（翻攝GOOGLE街景）

苗栗縣銅鑼中興工業區一家公司泰國籍移工「阿比」（譯名），不滿被同鄉同事「瓦城」（譯名）嫌他在宿舍講電話太大聲，持水果刀刺死瓦城。（翻攝GOOGLE街景）

2024/04/14 11:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼中興工業區一家公司泰國籍移工「阿比」（譯名），不滿被同鄉同事「瓦城」（譯名）嫌他在宿舍講電話太大聲，持水果刀猛刺對方11刀，致傷重死亡；阿比辯稱對方有攻擊他，他是正當防衛，但其他宿舍員工證稱沒有聽見爭執聲，且檢方調查阿比沒有受傷，認其所稱是卸責之詞，依殺人罪嫌將他起訴。

起訴書指出，阿比於去年12月8日晚間，在宿舍內因不滿瓦城嫌其講話太大聲，持放置在床鋪上的水果刀，朝對方猛刺11下；瓦城當場倒地，血流如注，經送醫急救仍於2天後傷重不治。

阿比辯稱，當時瓦城有喝酒，除叫他講電話小聲一點，並辱罵、挑釁他，且要揮拳打人，他用雙手阻擋，但仍被攻擊倒地；他見床邊有一把水果刀，遂拿起反擊以自保，他當時是正當防衛。

不過，檢方傳喚宿舍內其他員工，員工證稱，案發當時，只有聽見瓦城倒地的聲音，沒有聽見雙方因爭執所發出的劇烈聲響，且瓦城平時飲酒後，不會去騷擾別人。且檢方調查，阿比在此案中沒有受傷，認為他所辯「正當防衛」為卸責之詞。

檢方認為，阿比持水果刀犯行，造成瓦城受有11處刺創傷，且傷勢集中在胸、腹、腰部等人體要害，認阿比殺人故意堅定且強烈、手段極其兇殘，依殺人罪嫌將他起訴。

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