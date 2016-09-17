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高雄輕軌首例撞傷人意外 男子輕傷

高雄輕軌今天上午發生營運以來首例撞傷人意外。（資料照，記者潘自強攝）

2016-09-17  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄輕軌發生正式營運以來首例撞傷人意外，一輛輕軌列車今天上午行經成功二路、夢時代附近，發生與一名騎腳踏車男子擦撞意外，造成男子輕傷送醫，事故原因仍待調查。

據《蘋果日報》報導，高雄輕軌今天上午10點多行經成功二路、夢時代附近時，與一名騎腳踏車男子擦撞，男子受輕傷，已送往醫院。

高雄輕軌列車於今年7月開始營運，5月測試期間曾發生列車與轎車擦撞事件，當時是由軟體園區站駛向高雄展覽館站，造成車頭掉漆，所幸無人傷亡。

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