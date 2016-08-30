馬英九庭內16字箴言怒批 周玉蔻：幸好他已卸任

2016-08-30 13:06

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九不滿被資深媒體人周玉蔻影射收受頂新2億元政治獻金，自訴周玉蔻加重誹謗，一審判周無罪，高等法院二審今再次開庭，馬英九第2度到庭，傳喚媒體人吳子嘉作證，馬在庭內朗讀聲明稿，以16字箴言批周玉蔻「口沒遮攔，恣意污蔑，從不查證，毫無責任」，並指周玉蔻所強調的保障人權只是一句空話。

庭訊約1小時20分結束，馬英九步出高院時面對媒體圍訪，馬英九只回應：「剛剛都已經講過了，謝謝大家」，媒體追問國民黨有沒有透過兆豐金控洗黨產，馬英九也沒回應。

周玉蔻比馬英九早5分鐘離開法院，她說，聽了馬在庭內發表的聲明，「我覺得很悲哀，他在庭內對我進行人身攻擊，他對新聞自由毫無認知，對我的污蔑、毀謗，讓我非常的意外，也凸顯了馬英九先生在司法上的無知與幼稚。」

周玉蔻接著說，「馬先生今天在庭上的表現令人驚訝，我認為這是台灣政治的悲哀，幸好他已經卸任了。」

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