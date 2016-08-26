太想念獄友 她偷東西自首想再被關...

2016-08-26 13:56

〔記者許國楨／台中報導〕周姓女子到超商偷了一瓶飲料一飲而盡後自首，警方查證雖屬實，但因實在太不符合經驗法則詢問原由，未料理由竟是周女因懷念昔日女獄友想與她一起生活，才故意偷東西想被關達成心願，只是周女並非現行犯最後僅被函送法辦竟埋怨：天不從人願，讓臉上已經三條線的員警直搖頭：史上最瞎犯案動機。

28歲周女本月10日下午跑到台中市第五分局文昌派出所，表示稍早在北平路上某超商竊取一瓶「天地合補高單位葡萄糖胺飲龜鹿雙寶」，隨即在店內喝完後攜帶空瓶至該所投案，由於實在太不符合經驗法則，原本仍半信半疑的員警吳岳晉與施柏豪查證後，果然查出周女有多筆竊盜刑案紀錄。

警方隨即到超商查證，經會同超商業者清點損失後確認有商品遭竊，且經調閱監視器畫面比對確認周女無誤，只是「那有小偷會主動投案？不是為了吃免錢牢飯就是另有隱情」，警方製作筆錄時不免好奇詢問周女自首原由。

未料周女竟表示，因想念昔日關在一起的台中女監獄友，想與她一起共同生活，才會到超商偷東西後到派出所自首，想說可以依竊盜現行犯隨案移送後羈押，以達成和獄友同關的心願。

但因周女非現行犯，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦，卻讓周女埋怨：「天不從人願。」讓臉上已經三條線的員警直搖頭：史上最瞎犯案動機，連在場的法律扶助基金會律師都不禁莞爾，想念獄友可經常去監獄辦理會客，何以出此下策？