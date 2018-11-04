韓國瑜彰化助選 鼓吹拚經濟

2018-11-04

〔記者顏宏駿、王榮祥／綜合報導〕彰化縣議員候選人謝典霖昨晚成立競選總部，國民黨高雄市長候選人韓國瑜到場助陣，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前立法院長王金平及彰化縣長候選人王惠美都來站台，現場人氣沸騰。

韓國瑜大力向選民推薦謝典霖和王惠美，韓國瑜並用蛋黃、蛋白來形容彰化和高雄的關係，他說，高雄就是蛋黃，彰化就是蛋白，將來他當高雄市長，彰化縣由王惠美當縣長，謝典霖在議會監督，以後「彰化蛋白區」的農產品都可以賣到「高雄蛋黃區」，大家一起來拚經濟、拚未來。

謝典霖為前立委鄭汝芬之子，是現任中華民國籃協理事長，基層實力穩固。韓國瑜昨到彰化縣為尋求連任的議長謝典霖站台，會場正好在現任北農總經理吳音寧的家鄉溪州，民進黨籍縣議員候選人、現任溪州鄉長黃盛祿批韓國瑜，週末黃金夜不待在高雄市跑來「鄉下地方」，是嫌票太多，還是將來想靠地方派系選黨主席？

慈善募款餐會同台

陳樹菊：不知道韓國瑜會來

另外，愛心賣菜阿嬤陳樹菊昨在高雄參加衛理公會第十二屆「展開天使的翅膀」慈善募款餐會，為台東、屏東偏鄉孩子募款，卻被安排與國民黨高雄市長候選人韓國瑜同台。韓國瑜致詞時強調不談政治、只談愛心，支持者卻高喊「凍蒜！」樹菊阿嬤表示，受台東縣長邀請來做愛心，事先不知道韓國瑜會來，昨天在現場第一次與韓見面，也不清楚會與韓同台。

一旁友人幫忙解釋，阿嬤有提醒，如果有拍照片，不能被拿去當政治使用，因為這是要做愛心，這樣比較好。

阿嬤進一步指出，她退休後在高雄阿蓮靜養、修行，不參與政治。她還笑著跟記者透露，每天調養身體，現在變胖了，也不用拿拐杖了，在高雄大家都對她很好。

阿嬤也委婉指出，有聽人說過韓國瑜很讚，她覺得韓是「很盡職的生意人！」韓國瑜尷尬接話「對、對，我都在幫農民跟漁民」，並請阿嬤要多保重身體。

韓國瑜表示，樹菊阿嬤幾十年來散發愛心的光跟熱，讓大家深受鼓舞與感動，他也承諾當選市長後，會把高雄打造為充滿愛心的城市。