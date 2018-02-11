民進黨南市6搶1 3月14見分曉

2018-02-11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨內台南市長初選進入最後階段，包括立委黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津、市黨部主委顏純左及民進黨前副秘書長李俊毅等均表態爭取，六搶一競爭激烈，提名名單將於三月十四日公布。

三月五日至九日初選民調

民進黨中央表示，包括台南市、高雄市、嘉義縣將於三月五日至九日進行初選民調，皆為互比式民調，預估一週左右完成；而包括只有一人角逐的宜蘭縣在內，這四個縣市的提名結果將於三月十四日公布。

台南市被民進黨視為選情相對穩定選區，黨內競爭反而最為激烈，不時出現對手間的相互指控。民進黨選對會日前並設置初選督導小組，呼籲參與初選者不要進行黨內負面新聞攻擊。

參選人黃偉哲表示，蔡總統曾經呼籲黨內同志在初選時不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，參選人也都承諾不互相攻擊，希望要選首長的人，都能遵守信用。

李俊毅說，質疑如果是有憑有據，那麼被質疑的當事人就應該要說明，而不是阻止別人提問。

王定宇表示，台南有民主傳統，競爭激烈對民眾來說是好事，這次參選的都不是素人，每個人從政經歷都很久，選民可以去檢驗每個候選人過去政績，動輒負面選舉或撒大錢初選的人，台南市民都會看在眼裡。

顏純左表示，應提出好的政見取得選民認同，也呼籲選民要回到政策面來比較各參選者。

對於黨中央因為花蓮震災而取消政見發表會，陳亭妃不滿表示，「根本沒問過我們意見，政見發表會一定要辦！」這才是對選民負責的表現，若政見發表會停辦，初選結果的爭議會很大。

葉宜津則說，當時告知取消政見發表會時，就已經告知可能沒時間辦，因此她只能透過地方的活動來跟大家說明政見。

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