顛覆國家罪名模糊 美促中釋放李明哲

2017-12-01

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕針對台灣非政府組織工作者李明哲被中國判刑五年，美國國務院發言人諾爾特於華府時間週三表示，李明哲的「顛覆國家罪名」是模糊的，他們敦促中國當局釋放李明哲，讓他返回家人身邊。

美國國會及行政當局中國委員會主席魯比歐參議員則在推特上表示，台灣公民李明哲根本就不應該因為以和平方式支持中國的人權而被逮捕。他呼籲北京立即釋放李明哲。

諾爾特週三在外籍記者中心舉行簡報會，被問及美國政府對李明哲案的立場時，諾爾特做了上述回應。不過國務院東亞局發言人崔葛瑞絲廿八日以電郵答覆媒體詢問時，除了敦促中國當局放人，還表示美國政府對李明哲被判刑感到失望。

對於美國政府是否針對李明哲或其他人權個案與中國進行過對話？諾爾特說，人權是美國價值的核心，也相信這是普世價值，美國持續就人權議題和中國政府及其他國家對話。至於人權個案，有許多幕後外交在進行，但有些不適合公開評論，因為幕後談判更有效率，她可以確定美國總統、副總統和國務卿提勒森都持續地和中國有人權對話。

ＣＥＣＣ籲國際續關注

此外，美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）共同主席史密斯廿九日發布聲明指出，「李明哲沒有做錯任何事」，中國打壓李不僅傷害兩岸關係，也值得國際社會持續關注，呼籲中國應立即釋放李明哲。

史密斯在聲明中強調，李案的宣判是中國對人權與民主的再度壓迫，甚至擴及私領域討論，「李明哲沒做錯任何事」，也應立即被釋放、讓他能與勇敢的妻子李凈瑜團聚，中國持續關押李明哲將傷害中國與台灣的關係，國際社會也應持續關注李案。