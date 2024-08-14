款宴石破茂一行 林佳龍呼籲日本挺台加入CPTPP

林佳龍向訪團提及，台灣外交處境艱辛，需透過多元的方式拓展外交空間。（圖擷取自林佳龍臉書）

2024/08/14 20:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（14）日中午在外交部款宴「思考日本安全保障議員之會」訪團。林佳龍表示，台日雙方不僅在貿易、文化及觀光等領域有著緊密連結與合作，更在民主、自由與和平的普世價值上堅定同行，並呼籲日本持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

本次「思考日本安全保障議員之會」訪團，由日本前防衛大臣石破茂及前外務大臣前原誠司共同擔任團長，成員包括中谷元、長島昭久、渡邊周以及北神圭朗等6名眾議員。林佳龍特別在宴會上對日本九州近期的震災表達深切關懷，並感謝日本首相岸田文雄在任內對台灣立場的堅定支持，也讓台日關係不斷成長、深化。

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林佳龍指出，面對威權勢力擴張，台海區域安全穩定成為台日共同面臨的挑戰，日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事，也等同日美同盟有事」，點出台日美安保的重要性與緊密性。

林佳龍表示，台灣地處第一島鏈的重要地緣政治位置，必須確保國防守勢，因此須和理念相近國家結為同盟、共同面對威脅。

林佳龍也和訪團提及，台灣外交處境艱辛，需透過多元的方式拓展外交空間，近年台日雙邊經貿合作密切，如台積電在日本熊本縣設廠，聯電及力積電分別設立12吋晶圓廠，台灣將善用在全球半導體產業的經濟優勢，並期待與日本在高科技、淨零轉型、公衛醫療等領域的合作。

林佳龍也呼籲，盼日本能持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），強調台灣將秉持互惠互助的精神，與友邦及理念相近的國家攜手面對各項挑戰，也期待台日關係能更上層樓，共同為全球的繁榮發展努力。

外交部長林佳龍14日中午在外交部款宴「思考日本安全保障議員之會」訪團。（圖擷取自林佳龍臉書）

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