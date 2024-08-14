提告端木正！黃珊珊竟稱相信他非惡意：只是對法律、制度不熟

黃珊珊14日下午至台北地檢署提告會計師端木正。（記者王藝菘攝）

2024/08/14 20:06

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祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選經費爭議持續延燒，時任柯競總總幹事、立委黃珊珊今天（14日）下午赴北檢提告會計師端木正涉刑法第215條「業務登載不實」、第214條「使公務員登載不實」2罪。稍早黃珊珊在社群發文，稱擁有長年會計師生涯的端木正行為令人匪夷所思，但他們相信端木正應非出自惡意，而是「對法律、制度不熟悉」，讓大批網友看了傻眼。

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黃珊珊今晚在臉書發文表示，「對端木正會計師提告的主要原因，是因為近日的競總帳務虛報問題。再次強調，柯文哲競選總部的所有支出每一筆都有完整憑證及銀行往來紀錄；這些紀錄每週都會交給我們所委託的會計師事務所，由會計師事務所進行繕打、上傳、申報監察院政治獻金系統。」

「在接到廠商聲明我方申報資料有虛報情事，我們便開始清查帳務。一開始，我跟大家一樣，不相信有會計師會無端做假帳，同樣也不相信競總的同仁會造假或虛報。因此第一時間同仁便向會計師查證詢問，會計師竟說因為有短差，所以先虛列9筆支出以符合監察院申報規定，但是總額高達2000萬的虛報資料，我們比誰都驚訝，只好要求一一清查。從交給會計師的支出憑證與監察院申報資料一一比對，進而找出17筆漏登的支出，金額高達1817萬元（已有支出憑證但未被上傳到監察院申報系統）。」

「因為有這些漏登的支出憑證，在結算申報前存摺餘額與支出憑證之間產生短差。正常來說，應該進一步一一查核為何有此差額，但端木會計師基於登打不及，因此在沒有任何憑證的狀況下，更未告知競總財務部的情況下，自行主張調節虛列4家公司的9筆支出。本次事件，從因登打不及而『漏報』、接續的『差短』，以及後續的『虛報』，都不是正常會計師會做的事，更不應該發生。很不幸的，端木會計師選擇自行調節虛報支出的做法，不但令人匪夷所思，也已經違反法令。」

黃珊珊聲稱，「對帳時我曾當面問端木會計師，『如果有短差，就應該好好比對查清楚，為什麼要虛報？任何人做帳都不能這樣做，為什麼出此下策？』端木會計師回答，『因為時間不及。』我進一步追問，『這是會計師該做的事嗎？』他無言以對也承認無人指示！這次的狀況很清楚，會計師因為處理不及，因此業務登載不實虛報支出；又把虛報資料上傳了監察院系統，也犯下使公務員登載不實的罪責。今天，我代表柯文哲主席對端木正會計師提出業務登載不實，以及使公務員登載不實的告訴。」

「競選總部的政治獻金支出都有完整憑證、明細，每一塊錢都有清楚記錄。財務部管控不當，交給會計師繕打上傳卻未加檢視管控，當然有重大失職之處，我也相信會計師沒有必要為任何客戶做假帳，但這件嚴重錯誤離譜的事件，就確實發生了。端木正會計師是民眾黨長期的夥伴，因此我們也相信他決定便宜行事，應非出自惡意，而是本身對法律、制度不熟悉，加上對政治誠信的輕忽，但是，事情既然發生就應該面對，希望他也能誠實以對。」

最後黃珊珊表示，「我身為競選總部總幹事，財務部門產生如此重大內控違失，責無旁貸，今日已請辭台灣民眾黨黨職，虛心接受中評會處置。不過，現在更重要的是，希望檢調機關盡速釐清查明真相，勿枉勿縱！」

大批網友看到黃珊珊稱端木正對會計師相關法律、制度不熟悉，紛紛直呼傻眼，「澄清還可以錯誤百出，小草還撐的住嗎？」、「端木正被捲朱國榮案都能全身而退了，你說人家不懂相關法律？」、「人家幹了十幾年會計師，竟然說人家不熟，要推鍋也換個合理點的說法」、「可笑，原來這就是民眾黨標榜的反省能力」、「如果你沒錯，幹嘛辭黨職？」、「笑死，你簽字的、柯文哲蓋章的，2個人連看都不看，太會瞎掰了吧！」

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