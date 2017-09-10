海巡艦艇換血 推南海人道外交

2017-09-10

記者羅添斌／特稿

海巡署提出的「籌建海巡艦艇發展計畫」已獲行政院核定，並且配賦四二六億餘元經費，將在未來十年間新建一百四十一艘各式海巡艦艇，但在此同時，海巡署也將汰除一百三十艘老舊艦艇，形同是海巡署進行「大換血」的超級任務。

台灣四面環海，海巡署的中心任務就是海域治安執法，以及有效維護漁權，面對廣大的海域，加上各國不斷更新海巡艦艇，讓台灣不能不急起直追，必須以新式的海巡艦艇應對各項海域執法挑戰。

另為因應台海情勢需要，執政當局認為應建立「平戰轉換」機制，讓海巡承擔更大的安全重任，也因此老舊的海巡艦艇必須加快汰除的腳步，讓全新打造、與海軍艦艇同樣載台設計的新式海巡艦，能夠在國家情勢需要時，以最快速度變身為軍事用途，正是政府「寓海軍於海巡」的深層戰略考量。

「籌建海巡艦艇發展計畫」中的一大亮點，則是規劃在新建四千噸級大型海巡艦上，會配備等同於野戰醫院等級的完善醫療能量，讓具有醫療專業素養的醫護人員隨艦出航，可長期在南海、南太等遠洋海域，提供各項緊急醫療服務，成為台灣主動出擊的海上醫療船，更是落實蔡英文總統在南海政策中所承諾，讓太平島成為人道救援基地的重要指標。

南海情勢複雜，南海周邊國家各個虎視眈眈，既要搶島嶼主權，更要搶奪豐富的天然資源，無時無刻不潛藏著軍事衝突的危機，在各國都以軍事武力大秀肌肉之際，台灣反其道力推人道外交，主打醫療救援，在南海派駐具有野戰醫院能量的大型海巡艦，相信更能凸顯台灣的人道主義優先精神，這將是台灣在未來南海情勢角力上，較各國一貫以爭權奪利的手段，更具國際說服力之處。