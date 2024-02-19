頭埋女書記雙腿「再5分鐘就好」 法官蔡明宏被控吸乳20日赴司院說明

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

2024/02/19 20:06

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署認定士林地院法官蔡明宏（停職中）除侵犯一名新進女法官，2007年時還曾把頭埋入一名女書記官雙腿間，並強行掀衣吸乳，稱「再5分鐘就好」，去年依強制猥褻罪起訴。司法院人事審議委員會定20日討論此事，據悉，蔡明宏將親自到會陳述意見，人審會同日決議是否把他移送監察院彈劾。

蔡明宏被控於2022年11月載一位新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側根部，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇上爆料此事，全案曝光。士院法官自律委員會討論後，認蔡有違失，決議移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

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士檢另啟動刑事調查，發現除了女法官受害，蔡明宏於2007年擔任士院行政庭長時，也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢2023年12月13日依強制猥褻罪嫌起訴蔡。

起訴後，士院院長二度把蔡明宏移付評鑑，但法評會認為蔡的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議「不付評鑑」。

司法院得知法評會決議後，緊急開會研商，討論後認定蔡明宏仍有應受懲戒情事，決議20日上午10點半召開人審會議處，並通知蔡到會陳述意見。

據悉，蔡明宏完全否認士檢指控，並強調自己是清白的，20日將親自到人審會向委員說明與辯駁，人審會則會先讓他提前半小時閱卷，並於他陳述意見後，隨即針對是否要移送監察院彈劾一事，進行討論與決議。

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