朱學恒涉兩度強吻鍾沛君 藍委陳菁徽證稱「懷疑酒被下藥」

國民黨立委陳菁徽到庭作證。（記者王藝菘攝）

2024/02/19 18:18

首次上稿 17:53

更新時間 18:18（新增原被告離庭情況+照）

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理名嘴朱學恒涉嫌強制猥褻國民黨台北市議員鍾沛君案，今傳喚前年8月事發當天曾一同聚餐的國民黨立委陳菁徽，陳證稱，鍾當晚跟她通話時不斷哭泣、發抖，也懷疑酒被朱下藥。

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庭訊另經約3個小時於下午5時30分結束，朱學恒離開北院時並未受訪。鍾沛君則說，很慶幸自己勇敢站出來，未來她會把這場官司所遇到的刑事經驗，彙整並提給需要幫助的人，也會把民事求償金額全數捐出。

鍾沛君離去前強調，她很遺憾被告（朱學恒）至今仍完全否認其犯行，不願道歉也不願認罪，不過她還是想告訴所有跟她有同樣經驗的人，要相信自己、要相信司法，也要相信這個世界上有正義公道，更要相信「總有一天會天亮」。

陳菁徽下午提到，她在事發當晚就接到鍾沛君的來電，說自己被壓在牆上兩度強吻，鍾還說自己第一次被強吻時身體無移動，因而懷疑朱學恒在酒裡下藥。

陳菁徽接著說，鍾沛君擔心朱學恆的網路聲量很大、輿論影響力很高，也擔心沒人相信，因此就是否報警這件事「還要再想想」；陳也說，鍾女在通話過程中持續哭泣並發抖，後來她則透過送給朱的紅酒中，「夾」進一張小紙條（內容提及「為什麼抱她強吻她」），目的就是為了告知朱「已知你的所作所為」。

陳菁徽作證約90分鐘後離開北院，面對媒體詢問「與朱學恒說了哪些話？」等問題，陳並未正面回應，僅回答「謝謝」便搭車離開。

鍾沛君（圖）庭後對於朱學恒至今仍否認犯行，感到遺憾。（記者溫于德攝）

朱學恒出庭應訊。（記者王藝菘攝）

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