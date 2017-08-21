《新聞分析》「吳修路線」面臨深藍挑戰

2017-08-21

記者施曉光／特稿

國民黨昨邁入吳主席時代，在吳敦義加冕的大喜日前夕，長期做為側翼的友黨先捎來「分手」的賀禮，上任首日還遭遇前手挑戰兩岸路線，雖然全代會貫徹了吳意志，把過去「深化九二共識」路線，拉回「一中各表、九二共識」，外界不難看出其向中間靠攏的心跡，但可想見，深藍系統未來勢必成為「吳修路線」的絆驥，吳能否擺脫，有待觀察。

姑且不論當年合譜「九二共識」的中共早已駁回「一中各表」，國民黨新政綱是否只徒託空言，對黨內、台灣人民甚至北京而言，吳仍欠各方一些說明，徐圖大位的吳主席應認知，若卷子只答一半，很難通過二○二○檢定考。

吳敦義有必要誠實說明，「中華民國」在概念上究竟是情繫中土的「秋海棠」或「老母雞」，還是「台澎金馬」？不能面對黨內質疑「去統」、「獨台」時，總以「九二共識、一中各表」、「一中就是中華民國」敷衍帶過。

如果吳口中的中華民國，是藍營本土派所主張的「台澎金馬」，所謂「一中各表」比較適合做台灣內部「一個中華民國各自表述」的解釋，與追求統一的「九二共識」猶如圓鑿方枘，牛頭不對馬嘴；反之，若吳心中仍追求未來兩岸統一，那也應向黨內奉洪秀柱路線為圭臬的深藍群眾，澄清絕無「去統」、「獨台」，否則只是給人投機取巧印象。

吳敦義在辦公室裡掛著一幅引以自豪的橫幅，內容為他改編自毛澤東詞「沁園春．雪」，其中謄錄這一段話，「一國兩制或統或獨都為台海掀波濤，俱往矣，數當前明路，和平最好」，每遇訪客或媒體時他都必推，但目睹者心中不免疑問，既不要統，又不要獨，只要「和平」二字，足堪支撐兩岸論述內涵？有誰會不要和平？

吳主席應告訴大家，除了和平，一個自詡二○二○要收復政權的最大在野黨領導人，究竟要把人民帶往何處？

除了「吳修路線」有待考驗，吳上任後立即要面對外界質疑地方主委全面直選的政治支票跳票、黨內選舉亂象，眼前更加棘手的現實是，每月高達約三千萬元的黨務經費與人事開銷宛如千斤重擔，以及如何從黨產泥淖中拔腿。

這艘百年老船在吳主席掌舵後，航況猶難逆料，但無論如何，唯開大門走大路，貼近台灣公民社會價值，才可能重新贏回人民的信託。